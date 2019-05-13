اتحاد القوى العراقية يكشف عدد نوابه والجهات التي تقود تحالف المحور

2019/05/13 | 18:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت كتلة اتحاد القوى العراقية، اليوم الاثنين، عن عدد نوابها، فيما اعلنت عن الجهات التي تقود تحالف المحور الوطني حاليا.

وقالت النائب عن الكتلة سميعة الغلاب، ان "كتلة اتحاد القوى العراقية، يرأسها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خرجت من تحالف المحور مع أكثر من 32 نائباً".

وبينت الغلاب ان "تحالف المحور يضم حاليا فقط خميس الخنجر وأحمد الجبوري (أبو مازن)، وبقى معهم ما يقارب 15 نائبا فقط، ومن المحتمل يخرج نواب اخرون من تحالف المحور".

واعلن تحالف المحور عن الغاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

قرار التحالف جاء بعد ساعات قليلة من اعلان لحله تقدمت به اطراف سنية او ما يعرف بنواب المحافظات المحررة يقودهم محمد الحلبوسي واعادة تشكيل تحالف القوى العراقية، الذي سيقوده نواب الحل بقيادة الكرابلة ونواب "متحدون" بقيادة النجيفي، واعضاء اخرون.

وفي اول قرارات تحالف القوى اعلن عن عزل كل من خميس الخنجر واحمد الجبوري "ابو مازن".

وردا على ذلك، اصدر تحالف المحور الذي تبقى فيه الخنجر و"ابو مازن" ونواب اخرون قرار بالغاء عضوية الحلبوسي والتحرك لعزله من رئاسة البرلمان.

الازمة بدأت بعد ان تنصيب منصور المرعيد محافظا لنينوى وهو النائب في حركة عطاء برئاسة فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي، الذي يدعمه تشكيل سياسي كبير ينضوي فيه تحالف المحور.

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