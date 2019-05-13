نواب تحالف القوى العراقية يقررون استبعاد خميس الخنجر واحمد الجبوري (ابو مازن) من التحالف

2019/05/13 | 18:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

قرر نواب تحالف القوى العراقية استبعاد خميس الخنجر واحمد الجبوري (ابو مازن) من التحالف

يتبع.....

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