العبيدي يعلق على دعوة الصدر لحل مجلس نينوى ويوجه رسالة لأعضاء البرلمان

2019/05/13 | 18:38

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علق عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان مهدي تقي الامرلي، الاثنين 13 ايار 2019، على تحذير السفارة الاميركية لرعاياها في العراق من احتمالية زيادة التوتر في البلاد.

وقال الامرلي، في تصريح خاص لـ"بغداد اليوم"، إن

بغداد اليوم- بغداد

أكد تحالف العراق هويتنا، الاثنين، تمسكه بمحمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان، مشددا على ضرورة عدم التعامل مع خميس الخنجر لأنه "ممول للارهاب".

وقال التحالف، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "اغلب اعضاء العراق

بغداد اليوم _ خاص

كشف مصدر أمني، الاثنين (13 أيار 2019)، تفاصيل حادثة اغتيال الشيخ حسين التميمي في محافظة البصرة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "بالساعة 21:00 مساء الاحد، وفي قضاء ابو الخصيب بمنطقة كوت ثويني، وقع حادث اغتيال ال

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