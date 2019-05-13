2019/05/13 | 18:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ الداخلية تكشف عن هدر 313 مليون دينار في شرطة الديوانية

13/05/2019 16:33:00 PM |

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واع/بغداد/م.ا

اعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية ،اليوم الاثنين، الكشف عن وجود هدر بالمال العام في قسم حماية الشركات التابع لمديرية شرطة محافظة الديوانية بمقدار 313 مليون دينار.

وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان" عملية الكشف جاءت بتكليف مفتش عام الداخلية جمال الأسدي لمكتبه في محافظة الديوانية بمتابعة أداء مديرية شرطة الديوانية وحساباتها ومدى مطابقتها للضوابط والقوانين".

واضاف البيان، ان إحدى اللجان التدقيقية في مفتشية الديوانية تمكنت من اكتشاف هدر في أموال الجباية التي يتقاضاها قسم حماية الشركات في شرطة الديوانية مقداره 313 مليون دينار والمتضمن مخالفات في جباية اجور حماية الشركات الأهلية واخفاء تصنيف الشركات خلاف لما جاء بتعليمات وزارة الداخلية الخاصة بضوابط اجور الخدمات".

وأجرى مكتب تفتيش الديوانية التحقيق الاداري الابتدائي مع ضباط الحسابات وكل من له علاقة بالقضية، وأعد تقريراً مفصلاً فيها الى مديرية التفتيش بغية مفاتحة السيد المفتش العام من أجل تشكيل مجلس تحقيقي لكشف ملابسات القضية والمتورطين فيها بغية اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

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