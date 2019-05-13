مجلس ديالى يعقد اجتماعا موسع لمناقشة آلية توزيع المدارس

2019/05/13 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

عقد مجلس محافظة ديالى اليوم الاثنين، بحضور رئيس مجلس علي الدايني، اجتماع موسع في مبنى ديوان المحافظة ضم محافظ ديالى ونائب محافظ ديالى

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