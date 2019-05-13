2019/05/13 | 18:43
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة
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اعلن الناطق باسم شرطة ديالى، العقيد غالب العطية، اليوم الاثنين، القضاء على الصف الأول لتنظيم داعش في المحافظة، مشيرا الى قتل سبعة قيادات
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ديالى: قضينا على الصف الأول لداعش وقتلنا 7 من أهم قياداته) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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