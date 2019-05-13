قرب فندق ترامب.. مقتل عربي بإطلاق نار

2019/05/13 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلنت الشرطة الأمريكية أن الشخص الذي قتل، أمس الأحد، في إطلاق النار قرب فندق "ترامب إنترناشيونال بيتش ريزورت" في فلوريدا، يدعى محمد جرادي.

وأشارت

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