تحالف العراق يرد على قرار المحور: متمسكون بالحلبوسي رئيسا للبرلمان

2019/05/13 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن تحالف العراق هويتنا، اليوم الاثنين، عن تمسكه بالنائب محمد الحلبوسي رئيسا منتخبا لمجلس النواب في دورته الرابعة.

وذكر في بيان، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" اغلب اعضاء تحالف العراق هويتنا أجمعوا على ضرورة حل تحالف المحور الوطني و أستبعاد خميس الخنجر - الامين العام للمشروع العربي في العراق من أي تشكيل سياسي سني بسبب اساءته وتشويهة لسمعة المكون وتورطه بصفقات تمويل الارهاب وصفقات السمسرة في بيع وشراء منصب محافظ نينوى".



وطالب التحالفات والقوى البرلمانية والكتل السياسية" بعدم التعامل مع المدعو خميس الخنجر او الاتفاق معه كونه تم طرده حفاظا" على سمعتهم بين جمهورهم".وكان تحالف المحور الوطني اعلن في بيان له، اليوم الاثنين، انه قرر الغاء عضوية محمد الحلبوسي وعدد من اعضاء كتلته من عضوية التحالف؛ بسبب محاولاته تشتيت التحالف وعدم التزامه بالاطر والاهداف التي تشكل التحالف لاجلها.واكد تحالف المحور الوطني" سعيه لمفاتحة التحالفات والكتل الاخرى بشأن استبدال الحلبوسي من رئاسة مجلس النواب العراقي واختيار شخصية برلمانية اكثر اتزانا لقيادة السلطة التشريعية في المرحلة القادمة.انتهى

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