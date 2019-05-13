امانة بغداد: اكثر من 12 الف تجاوز تمت ازالته خلال شهر نيسان

2019/05/13 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وذكرت الامانة في بيان، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، عن" استمرارها بازالة التجاوزات، معربة عن رفضها الاعتداءات المستمرة التي يتعرض لها موظفوا الامانة من قبل المتجاوزين وان ذلك لن يثنيها عن اداء واجبها في رفع التجاوزات".انتهى

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