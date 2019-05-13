2019/05/13 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

امانة بغداد تقول انها هدمت الاف التجاوزات وتتحدث عن اعتداءات مستمرة لموظفها

امانة بغداد تقول انها هدمت الاف التجاوزات وتتحدث عن اعتداءات مستمرة لموظفها

مايو 13, 2019 - 6:39 م

عدد القراءات:

1

بغداد/ خطوة برس

اعلنت امانة بغداد عن ازالة 12576 تجارزاً من عموم العاصمة بغداد خلال شهر نيسان الماضي فقط.

وذكرت الامانة في بيان، تلقت وكالة “خطوة برس”، نسخة منه، عن” استمرارها بازالة التجاوزات، معربة عن رفضها الاعتداءات المستمرة التي يتعرض لها موظفوا الامانة من قبل المتجاوزين وان ذلك لن يثنيها عن اداء واجبها في رفع التجاوزات”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد تقول انها هدمت الاف التجاوزات وتتحدث عن اعتداءات مستمرة لموظفها) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة بغداد تقول انها هدمت الاف التجاوزات وتتحدث عن اعتداءات مستمرة لموظفها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).