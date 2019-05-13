مضيق هرمز.. أهم شريان نفطي في العالم

2019/05/13 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السعودية الاثنين إن ناقلتي نفط تابعتين لها كانتا ضمن سفن تعرضت “لهجوم تخريبي” قبالة ساحل الإمارات، ونددت بهذا الهجوم ووصفته بأنه

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