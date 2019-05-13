الغانم: تحالف الحلبوسي الجديد سيعقد اجتماعه الاول خلال الساعات القادمة

2019/05/13 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد كشف القيادي في تحالف القوى العراقية صفاء الغانم، الاثنين، أن الساعات القادمة ستشهد عقد جلسة برئاسة الحلبوسي للإعلان عن التحالف الجديد وعدد أعضاءه، مشيرا إلى أن التحالف سيضم عددا كبيرا من النواب بما فيهم جزء من نواب الوطنية ونواب نينوى هويتنا وديالى هويتنا.وقال الغانم في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الساعات القادمة ستشهد […]

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