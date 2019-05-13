ترامب يدعم نتنياهو لفرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية

2019/05/13 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت قناة إسرائيلية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يمانع في فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، كما فعل باعترافه بسيادة إسرائيل

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