صور.. ذوو الاحتياجات الخاصة في السليمانية يحرقون موائدهم الخالية

2019/05/13 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قام ذوو الاحتياجات الخاصة في محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الاثنين، بفرش موائدهم الخالية في احد الشوارع الرئيسة واضرموا فيها النيران احتجاجا على سوء اوضاعهم المعيشية.

واطلق هؤلاء المحتجون اصواتهم وفرشوا موائد بيوتهم الخالية من الطعام واضرموا فيها النيران، مطالبين حكومة اقليم كوردستان بالكف عن "اللعب" بقوت عوائلهم وتخصيص رواتب شهرية تعينهم على مواجهة الحياة.

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