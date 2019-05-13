تصاعد التوتر في الخليج مع تعرض عدة سفن لأعمال

2019/05/13 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُمثل مساساً خطيراً بحرية وسلامة طرق

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