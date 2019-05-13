2019/05/13 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت امانة بغداد عن ازالة 12576 تجارزاً من عموم العاصمة بغداد خلال شهر نيسان الماضي فقط.

وذكرت الامانة في بيان ، عن" استمرارها بازالة التجاوزات، معربة عن رفضها الاعتداءات المستمرة التي يتعرض لها موظفوا الامانة من قبل المتجاوزين وان ذلك لن يثنيها عن اداء واجبها في رفع التجاوزات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( امانة بغداد تعلن عن عدد التجاوزات التي تم رفعها خلال شهر نيسان الماضي) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( امانة بغداد تعلن عن عدد التجاوزات التي تم رفعها خلال شهر نيسان الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).