رغد صدام حسين تنفي خبر منسوب لها بخصوص والدها

2019/05/13 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت رغد صدام حسين، الاثنين، خبراً منسوباً لها يفيد بأن والدها ما زال حياً.

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت خبراً زعمت فيه أن "رغد صدام حسين أكدت ان والدها حي ويتصل بها يومياً وسيعود لحكم العراق".وقالت رغد في تغريدة عبر "تويتر" ، إن الكلام المنسوب إليها "غير صحيح إطلاقاً".

وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا قد أصدرت في 5 تشرين الثاني 2006 قراراً بالإعدام شنقاً على صدام حسين، كذلك أصدرت نفس حكم الإعدام شنقا على برزان ابراهيم الحسن مدير جهاز المخابرات السابق، وعواد حمد بندر السعدون، رئيس محكمة الثورة الملغاة.

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