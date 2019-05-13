2019/05/13 | 19:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / يغداد / ز .أ

اعلنت مفوضية الانتخابات، الاثنين، عن عرض سجل الناخبين الابتدائي لمرحلة الطعن من قبل الناخبين.

وذكر بيان لرئيس الادارة الانتخابية في مفوضية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع /مفوضية الانتخابات : عرض سجل الناخبين الابتدائي لمرحلة الطعن) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع /مفوضية الانتخابات : عرض سجل الناخبين الابتدائي لمرحلة الطعن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).