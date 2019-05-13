رسميًا.. عمر البشير متهم بالاشتراك في قتل المتظاهرين

2019/05/13 | 19:09

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بغداد اليوم- متابعة

وجهت النيابة العامة بالسودان، أتهاما للرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير وآخرين بالتحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين في الأحداث الأخيرة.

ووفقا لبيان النيابة العامة، اليوم الاثنين، وجهت النيابة العامة اتهاما للرئيس السابق عمر البشير وآخرين بالتحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين في الأحداث الأخيرة، وذلك في بلاغ مقتل بابكر عبد الحميد الذي قتل في الأسبوع الرابع للإحتجاجات في السودان المطالبة برحيل نظام الإنقاذ، بمنطقة بري.

كما وجهت النيابة بالإسراع في إكمال التحريات في كافة بلاغات القتل في الأحداث الأخيرة.

​ونقلت السلطات الانتقالية الرئيس المعزول عمر البشير إلى سجن كوبر بعد أيام على عزله في 11 أبريل/ نيسان الجاري، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي، وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا بعد عزل البشير وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

ويخضع البشير لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008.

بغداد اليوم- متابعة

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وقال كمالوندي في تصريح متلفز، إنه "في حال عدم ال

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