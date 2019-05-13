عبدي يحذر واشنطن من

2019/05/13 | 19:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- أعرب القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي عن أمله في أن تبقي الولايات المتحدة قواتها في سوريا، محذرا واشنطن من "تكرار خطئها في العراق".

وعبر عبدي في مقابلة صحفية نادرة نشرتها أمس الأحد صحيفة "نيويورك تايمز" عن قلقه بشأن خطط الرئيس دونالد ترامب سحب الجزء الأكبر من القوات الأمريكية من سوريا.

واشار عبدي الى أن الفراغ الذي تركه الانسحاب الأمريكي من العراق عام 2011 أفسح المجال لظهور تنظيم داعش.

وقال مظلوم عبدي "ينبغي عليهم عدم تكرار هذا الخطأ".

وابدى أمله في أن تبقى القوات الأمريكية في سوريا لدعم قواته في محاربة خلايا تنظيم داعش، والاشراف على اعادة هيكلة قوات سوريا الديمقراطية كي تصبح قوة للأمن الداخلي في البلاد.

واشار عبدي الى أن المفاوضات مع الحكومة السورية لم تؤت ثمارها.

ولفتت الصحيفة في معرض اللقاء إلى أن مظلوم عبدي اصبح "شخصية مهمة للغاية بالنسبة للولايات المتحدة في حملتها ضد داعش في سوريا".

واستشهدت بقول مسؤول امريكي عمل سابقا مع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية حين قال: "اعتدنا أن نلجأ إلى (مظلوم) في كل شيء".





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