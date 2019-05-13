2019/05/13 | 19:09

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الأخبار المحلية

الأثنين 13 مايو 2019 | 06:51 مساءً | عدد القراءات : 17

الأمانة: هدمنا الاف التجاوزات ونرفض الاعتداءات المستمرة لموظفينا

بغداد/ خطوة برس

اعلنت امانة بغداد عن ازالة 12576 تجارزاً من عموم العاصمة بغداد خلال شهر نيسان الماضي فقط.

وذكرت الامانة في بيان، تلقت وكالة "خطوة برس"، نسخة منه، عن" استمرارها بازالة التجاوزات، معربة عن رفضها الاعتداءات المستمرة التي يتعرض لها موظفوا الامانة من قبل المتجاوزين وان ذلك لن يثنيها عن اداء واجبها في رفع التجاوزات".

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