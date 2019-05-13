بومبيو يصل إلى بروكسل

2019/05/13 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير مايك بومبيو وصل إلى بروكسل اليوم الاثنين (13 مايو أيار) حيث يجري محادثات مع مسؤولين أوروبيين.

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