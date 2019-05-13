ارتباك وغموض.. 4 روايات بشأن هجمات الفجيرة

2019/05/13 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم مضي أكثر من 24 ساعة على الهجمات التي تعرضت لها أربع سفن متعددة الجنسيات بالمياه الاقتصادية الإماراتية المقابلة لإيران، ما زال

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