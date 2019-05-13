الصادق المهدي يدعو بريطانيا لدعم الديمقراطية في بلاده ولا يمانع تسليم البشير للجنائية

2019/05/13 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحت عنوان “آخر رئيس وزراء سوداني منتخب يدعو بريطانيا للمساعدة في إعادة بناء الديمقراطية”، نشرت صحيفة “دايلي تلغراف” تقريرا لمراسلها الدبلوماسي رولاند

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