العثور على معتقل كوردي في مطار المثنى انقطعت أخباره عن ذويه منذ أشهر

2019/05/13 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت النائبة عن تحالف الجيل الجديد يسرى رجب، اليوم الاثنين، العثور على معتقل كوردي في مطار المثنى، انقطعت اخباره عن عائلته منذ شهور.

وقالت عضو لجنة حقوق الانسان النيابية يسرى رجب في بيان ورد لشفق نيوز انها زارت برفقة رئيس وعدد من أعضاء اللجنة سجن مطار المثنى لتفقد حالة المسجونين هناك ولرصد الخروقات إن وجدت.

واضافت انه تم الإستماع لأكثر من مسجون وموقوف، مؤكدين على حسن تعامل إدارة السجن معهم.

واوضحت انه ومن خلال بحثها عن السجناء الكورد، عثرت على معتقل كوردي من قضاء كلار، انقطعت اخباره عن عائلته.

وتابع البيان ان "النائبة حددت مع ادارة السجن، يوم السبت المقبل، كموعد زيارة للسجين الذي انقطعت اخباره عن عائلته منذ عدة شهور".

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