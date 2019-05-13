منصور المرعيد محافظاً لنينوى بعد الفوز بثقة المجلس

2019/05/13 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صوت مجلس محافظة نينوى على انتخاب منصور المرعيد لمنصب المحافظ ، فيما تم التصويت على انتخاب سيروان محمد نائباً له بأغلبية ثمانية وعشرين عضوا.

وسبقت جلسة انتخاب المحافظ الجديد تظاهرات أمام مبنى مجلس المحافظة ، قادها أحد ابناء المحافظ المقال اثيل النجيفي لعرقلة عقد الجلسة.

ومن جهته وصف منصور المرعيد عملية انتخابه بالشفافة والقانونية ، مشيراً ،الى ان الحديث عن دفع اموال للحصول على المنصب أمرمعيب.

وأبدى عدد من اعضاء مجلس محافظة نينوى استغرابهم من تصويت مجموعة من الاعضاء لصالح المحافظ الجديد منصور المرعيد،على الرغم من تعهدهم في وقت سابق بالتصويت لعضو مجلس محافظة نينوى حسام العبار.

ووجه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بفتح تحقيق عاجل بوجود "شبهات فساد ودفع رشى" لمجلس محافظة نينوى لانتخاب شخصية معينة لمنصب المحافظ.

وبحسب وثيقة معنونة للمجلسِ الأعلى لمكافحة الفساد طالب الحلبوسي باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وإحالة ملف "الفساد" في انتخاب محافظ نينوى إلى الجهاتِ القضائية، داعياً إلى التحقيق بملابسات قيام بعض اعضاء مجلس محافظة نينوى باستلام "مبالغ ورشى" مقابل التصويت لمرشح معين.

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