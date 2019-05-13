خاص| نائب عن سائرون: هناك اتجاهين بشان اخراج القوات الاميركية اما “تعديل الاتفاقية” او “الغائها”

2019/05/13 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاتجاه / خاص

اكد النائب عن تحالف سائرون رياض محمد علي ، اليوم الاثنين ، ان هناك اتجاهين بشان قانون خروج القوات الاميركية من العراق اما تعديل الاتفاقية او الغائها .

وذكر محمد علي في تصريح خاص لـ “الاتجاه برس” ، ان “قانون اخراج القوات الاميركية من العراق صدر عن البرلمان عام 2008 واكمل اتمامه في العام 2011 في الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق وامريكا” ، مبينا ان “مجلس النواب يعتقد انه بعد انتهاء داعش وتحرير الاراضي العراقية يتطلب اتجاهين اما تعديل الاتفاقيتين بما يضمن مصلحة العراق السياسية والعسكرية والاقتصادية وغيرها او الغاء هذه الاتفاقية” .

واضاف ان “كلا الاتجاهين يتطلب عدة امور وفي مقدمتها لابد ان تشترك جميع الكتل السياسية باتخاذ مثل هكذا قرار ولانريد مثل هذا ان يتخذ من قبل جهة دون جهة اخرى” .

واوضح “لابد من الاخذ بنظر الاعتبار راي الحكومة العراقية كونها هي الجهة التنفيذية والمسؤولة عن هذه الملفات ونريد ان نعرف من الحكومة عديد هذه القوات وتسليحها وتواجدها”.

وبشان المتغييرات الاقليمية قال النائب عن سائرون: لابد من مراعاة المتغيرات الدولية التي تجري في منطقة الشرق الاوسط وخصوصا توتر الاوضاع بين ايران واميركا وكذلك توتر الاوضاع في سوريا .

ولفت الى انه “بسبب التصعيد الاميركي على ايران سيكون هناك تاثيرا سلبيا على العراق وهذا يرجع الى اسباب متعددة منها مقدار التجارة بين العراق وايران 12 مليار دولار سنويا فضلا عن حدود طويلة بين البلدين باكثر من 1300 كلم” ، موضحا ان “العراق سيطبق العقوبات على ايران اذا ما فرضت من قبل الامم المتحدة وسيكون العراق ملزم بتنفيذها”.

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