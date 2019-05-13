عبد المهدي يؤكد دعمه المتواصل لفريق التحقيق بجرائم “داعش” الإرهابي

2019/05/13 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد

أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، دعمه المتواصل لفريق التحقيق بجرائم “داعش” الإرهابي، مشيراً إلى أهمية تعاون جميع المؤسسات ذات الصلة مع الفريق.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان حصلت “الاتجاه برس” على نسخة منه، إن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي استقبل، اليوم، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس فريق التحقيق المعني بتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش، كريم خان”.

وأضاف البيان، أن “المستشار الخاص قدم شرحاً عن مجريات عمل فريق التحقيق ومايتطلبه من ظروف مناسبة، كما عرض ترشيح سلامة الخفاجي بالتشاور مع الحكومة العراقية لتكون النائب العراقي لرئيس فريق التحقيق”.

وأكد عبد المهدي، وفقاً للبيان، “دعمه المتواصل لفريق التحقيق بجرائم داعش من أجل إنجاز مهمته وتسهيل عمله، وأهمية تعاون جميع المؤسسات الوطنية ذات الصلة مع فريق التحقيق”.

وأبدى عبد المهدي “ارتياحه لقرب الإعلان عن الوظائف التي سيشغلها الخبراء العراقيون ضمن فريق التحقيق، وعلى موقع الامم المتحدة، والاختيار الذي سيتم أيضاً بالتشاور مع الحكومة العراقية”.

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