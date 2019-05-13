2019/05/13 | 19:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أن طهران ستتخذ خطوة أخرى لتعليق بعض تعهداتها ضمن الاتفاق النووي حال عدم تنفيذ الدول الأوروبية تعهداتها.وقال كمالوندي في تصريح لقناة “العالم” الإخبارية، إنه “في حال عدم التزام الدول الأوروبية بتعهداتها بعد انتهاء مهلة الشهرين، فإن إيران ستخطو خطوة أخرى لتعليق بعض تعهداتها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تلوح بتعليق بندين آخرين من اتفاقها النووي مع الغرب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تلوح بتعليق بندين آخرين من اتفاقها النووي مع الغرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).