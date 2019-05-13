2019/05/13 | 19:40

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تحقيق استقصائي:ثروة بوتين وصلت إلى 160 مليار دولار

متابعة/..أظهر تحقيق استقصائي أخير أن ثروة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقارب 160 مليار دولار، وهو رقم يتجاوز ما كانت مجلة ”فوربس“ الأمريكية أوردته في تقديراتها لثروات كبار الأغنياء في العالم عن عام 2019.

البحث الاستقصائي أجراه المحلل الاقتصادي الأمريكي الخبير بالشؤون الروسية، أندرس أصلون، ونشره في كتاب بعنوان ”الرأسمالية الحميمة: الطريق من اقتصاد السوق إلى الفساد الحكومي المستفحل“.

وفي عرض مختصر للكتاب نشرته مدونة ”المجلس الأطلسي“، فإن بوتين راكم هذه الثروة (التي تتراوح تقديراتها الأخيرة بين 100 – 160 بليون دولار) من خلال تركيبة سلطته التي يدير فيها الدولة من خلال شبكة شركاء أو حلفاء يحظون بامتيازات خارقة في قطاع الأعمال.

ويشير المؤلف إلى أن بوتين لا يتمتع برفاهيات هذه الثروة الخرافية التي ربما تجعله أغنى من جيف بيزوس مدير أمازون.



فالثروة بالنسبة للأباطرة السياسيين، لا تعني القدرة على التمتع بالرفاهيات، وإنما هي ضمانة إدامة التنفّذ…“إن لم يكونوا الأغنى فإنهم يستشعرون تهديد فقدان السلطة“، كما يقول.

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