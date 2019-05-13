2019/05/13 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، اليوم الاثنين, أن طهران ستتخذ خطوة أخرى لتعليق بعض تعهداتها ضمن الاتفاق النووي حال عدم تنفيذ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تهدد باتخاذ خطوة أخرى ضد أوروبا في حال عدم تنفيذ تعهداتها) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تهدد باتخاذ خطوة أخرى ضد أوروبا في حال عدم تنفيذ تعهداتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).