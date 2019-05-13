العراق يسمح باستيراد البرتقال

2019/05/13 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الزراعة،

الاثنين، السماح باستيراد محصول البرتقال، عازيةً السبب الى قلة انتاج المحصول محليا.

وقالت الوزارة في بيان تلقى” النور نيوز” نسخة منه، “استنادا للصلاحيات المخولة لوزير الزراعة بفتح ومنع الاستيراد في ضوء وفرة وشحة المنتج الزراعي حصلت الموافقة على السماح باستيراد البرتقال ومن كافة المنافذ الحدودية”.

واضافت الوزارة، أن “ذلك جاء نتيجة قلة

انتاجه محليا مما يتطلب حماية المستهلك اليومي ولمنع زيادة أسعاره في الاسواق المحلية”،

مبينا ان “سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب

اخر ومن خلال تطبيق الروزنامة الزراعية، فضلا عن البيانات الواردة من مديريات الزراعة

والتي تبين مدى وفرة اوشحة المنتج الزراعي المحلي”.

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