2019/05/13 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برز اسم النائب

منصور المرعيد إلى واجهة الأحداث السياسية بسرعة البرق، عندما صوّت عليه مجلس محافظة

نينوى “محافظاً” جديداً، خلفاً للعاكوب الذي أقيل في مارس/ آذار الماضي، على خلفية

حادثة العبارة.





وصوت مجلس نينوى

اليوم الاثنين، على المرعيد “محافظاً” لنينوى بعد حصوله على 28 صوتاً.

ودخل المرعيد الحياة

السياسية عندما رشح ضمن ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي وحصل

على مقعد في البرلمان عن محافظة نينوى خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو

/ أيار الماضي.

وما إن نشأ الخلاف

بين العبادي والفياض، انحاز المرعيد إلى فريق الفياض المنشق قبل أن يفوز بمقعد نيابي

ليشغل بذلك مقعداً ضمن لجنة النفط والغاز.

وتولد المرعيد

في ناحية القيارة بمحافظة نينوى في تموز ١٩٦٥، وهو حاصل على بكالوريوس هندسة مدني

/ كلية الهندسة /جامعة الموصل /١٩٨٨ / ١٩٨٩.

وعمل مهندس موقع

في منشأة الفاو العامة / هيئة التصنيع العسكري للمدة (١٩٨٩ – ١٩٩١)، قبل أن يستقيل

منها نهاية ١٩٩٣.

كما يشغل إلى جانب

مهمته النيابية، المدير الاقليمي والتنفيذي لشركات عراقية وله استثمارات واسعة في كثير

من الشركات المسجلة داخل العراق وخارجه، سواء في مجال المقاولات أو الفحوصات الهندسية

للأعمال الميكانيكية، والخدمات النفطية والتجارة العامة وغيرها.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

12

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من مهندس في منشأة الفاو إلى محافظ لنينوى .. من هو منصور المرعيد؟) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من مهندس في منشأة الفاو إلى محافظ لنينوى .. من هو منصور المرعيد؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).