شرطة ماليزيا تحبط مخططا لتنفيذ سلسلة هجمات خلال رمضان

2019/05/13 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت شرطة ماليزيا، الاثنين، أنها اعتقلت أربعة أشخاص يشتبه في تخطيطهم لتنفيذ سلسلة هجمات في العاصمة كوالالمبور وضواحيها خلال شهر رمضان المبارك.وأكد قائد الشرطة الماليزية، عبد الحميد بادور، للصحفيين أن معتقلين اثنين من مسلمي الروهينغا من ميانمار، والآخران ماليزي وإندونيسي، مضيفا أنهم شكلوا خلية وضعت خططا لتنفيذ سلسلة جرائم قتل وتفجيرات خلال […]

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