نائب: مفاجأت قد تتخلل جلسة انتخاب محافظ نينوى

2019/05/13 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع عضو مجلس النواب شيروان الدوبرداني حصول مفاجأت في جلسة انتخاب محافظ نينوى الجديد خلفاً للمقال نوفل العاكوب.وقال الدوبرداني لوكالة النبأ للأخبار، انه لغاية الان فأن عضو مجلس النواب منصور المرعيد هو الاوفر حظا ليكون محافظا لنينوى خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً انسحاب باقي المرشحين والابقاء على عضو مجلس المحافظة حسام العبار ومدير عام بلديات نينوى عبد القادر الدخيل.

وتوقع الدوبرداني حصول مفاجأت في عملية الانتخاب بعد انقسام الكتلة العربية ليكون محافظ نينوى احد هؤلاء المرشحين الثلاث، مؤكداً ان كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني لايوجد لديها اي خط احمر على هؤلاء المرشحين الا انها ستكون مع رأي الاغلبية.

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