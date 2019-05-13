2019/05/13 | 20:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حامض حلو | الأمانة ترجع لصاحبها "هادي العصبي") نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: I2o6Dtmm6n0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حامض حلو | الأمانة ترجع لصاحبها "هادي العصبي") نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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