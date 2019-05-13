2019/05/13 | 20:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجيفي يغرد بسطر واحد ثمن منصب محافظ نينوى) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجيفي يغرد بسطر واحد ثمن منصب محافظ نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).