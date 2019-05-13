المرعيد: نعد اهالي نينوى بمرحلة بناء تعتمد على النزاهة والشفافية

2019/05/13 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المرعيد في تصريح صحفي تابعته "الغدير"، اليوم الاثنين، ان "المحافظة تحتاج الشيء الكثير، ومن جهتنا سنعمل على توفير الخدمات وتعويض المتضررين وإعادة النازحين وإعمار ما دُمر من مناطق في المحافظة".واكد المرعيد، ان "اختياره لمنصب محافظ نينوى تم في جو ودي وديمقراطي، رغم كل العقبات والتحديات التي شوهت صورة المشهد في نينوى".واضاف، انه "وقعت على اكتافنا مسؤولية ادارة نينوى بظروف معقدة، وفي ظل ملفات النازحين والخدمات والمناطق المدمرة".انتهى م ك

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