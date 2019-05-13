2019/05/13 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عملية يمنية مشتركة لسلاح الجو المسير والمدفعية على تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته قبالة السديس بنجران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/13 | 20:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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