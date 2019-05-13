مقتل شاب في الديوانية

2019/05/13 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة الديوانية، اليوم الاثنين، بمقتل شاب بمركز المدينة.

وقال المصدر لشفق نيوز ان الاجهزة الامنية تلقت بلاغا بمقتل شاب يبلغ من العمر 30 عاما في حي الفرات الواقع بمركز الديوانية.

ولم يذكر المصدر اسباب مقتل الشاب.

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