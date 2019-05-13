الدهلكي يقف الى جانب الحلبوسي ويؤكد: هناك من يسعى لتحقيق مكاسب ضيقة

2019/05/13 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد النائب عن تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي، الاثنين، وقوفه الى جانب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، مبيناً ان هناك عناوين انتخابية تسعى لتحقيق مكاسب ضيقة من دون النظر الى المصالح العليا.وقال الدهلكي في بيان تلقته /المعلومة/، ان “تحالف القوى العراقية هو الممثل الحقيقي والوحيد لابناء المحافظات المحررة، وهو العنوان السياسي المدافع عن […]

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