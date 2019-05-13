مكافحة المتفجرات تعلن ضبط

2019/05/13 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، الاثنين، عن ضبط "رمانات يدوية" و TNT في سامراء.وقالت المديرية في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "مكافحة متفجرات سامراء تعثر على رمانة يدوية عدد (١٤) ومادتي ال TNT والبارود الاسود وعدد من القداحات الاعتيادية".وأضاف البيان أن "هذه المواد تم العثور عليها خلال واجب مشترك ضمن منطقة الركة وتم رفع المواد دون اي اصابات تذكر".

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