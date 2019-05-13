متى تكون القهوة خطرة على حياتك؟

2019/05/13 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أظهرت دراسة أجرتها جامعة جنوب أستراليا أن شرب أكثر من 6 فناجين قهوة يوميا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 22%.ويناقش الباحثون فكرة خطورة استهلاك الكثير من الكافيين، بعد ارتفاع معدل الوفيات المرتبط بشرب القهوة بكميات كبيرة.وتهدف الدراسة المستندة إلى بيانات البنك الحيوي البريطانية (UK Biobank)، التي تشمل 347077 مشاركا […]

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