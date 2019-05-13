تحالف المحور الوطني يلغي عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي

2019/05/13 | 20:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلن تحالف المحور الوطني الغاء عضوية محمد الحلبوسي وعدد من أعضاء كتلته من عضوية التحالف، عازيا ذلك الى محاولاته “تشتيت” التحالف وعدم التزامه بالاطر والاهداف التي تشكل التحالف لاجلها.

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