2019/05/13 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

13/05/2019 20:23:00 PM |

عدد القراءات : 12

واع /مكتب الانبار / ا .ج

اعلنت القوات الامنية في محافظة الأنبار، الاثنين، عن ابطال مفعول خمسة عبوات ناسفة معدة لاستهداف المدنيين غرب مدينة هيت.

وذكر مصدر امني في المحافظة لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "قوة من استخبارات لواء 29 بالفرقة السابعة تمكنت من ابطال مفعول خمسة عبوات ناسفة معدة لاستهداف المدنيين في منطقة قنان غرب مدينة هيت (90 كم غرب الرمادي) خلال شهر رمضان المبارك".

واضاف أن "العبوات الناسفة تم تفكيكها دون وقوع اي خسائر مادية او بشرية، وتم نقلها بعيدا عن منطقة قنان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع /ابطال مفعول 5 عبوات ناسفة في هيت) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع /ابطال مفعول 5 عبوات ناسفة في هيت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).