بالوثيقة.. مجلس ذي قار يوعز بإنهاء عمل شركة تنظيف بمستشفى الحسين التعليمي

2019/05/13 | 20:42

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بغداد اليوم _ ذي قار

بغداد اليوم _ البصرة

وجه محافظ البصرة، أسعد العيداني، اليوم الاثنين، بإطلاق اعلان مشاريع الطاقة الكهربائية لعام 2019.

وذكر العيداني، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أنه "بناءً على المطالعة المقدمة من قسم العقود الحكومية شعبة الإ

بغداد اليوم- ديالى

طالب النائب عن محافظة ديالى احمد مظهر، الاثنين (13 أيار 2019)، بفتح تحقيق عاجل لمعرفو أسباب اندلاع حريق كبير بمئات الدوانم والمناطق الزراعية في ناحية قره تبه (112 كم شمالي شرق) بعقوبة.

وذكر مظهر في بيان تلقته (بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مكتب مفتش وزارة الداخلية، الاثنين، عن هدر بمبلغ 313 مليون دينار من أموال جباية الشركات التابع لمديرية شرطة محافظة الديوانية.

وقال المكتب، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "عملية الكشف جاءت على خلفية تكليف مف

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