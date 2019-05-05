دبي تبهر السياح بالنقل المعلق “تلفريك”فائق السرعة

2019/05/13 | 20:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تستعد دبي لإطلاق مشروع وحدات النقل المعلقة في سماء المدينة، الذي سيربط بين أهم مناطقها الحيوية، بأحدث وأسرع وسائل النقل في العالم.

وتدرس هيئة الطرق والمواصلات بدبي بالتعاون مع شركة “سكاي واي غرينتيك” نظام النقل المستقبلي المعلق بالمدينة ليصبح واحدا من مشاريع الخدمة العصرية.

ويبلغ الطول الإجمالي للمشروع 15 كيلومترا ويضم 21 محطة وتقدر طاقته الاستيعابية بنحو 8400 راكب في الساعة في الاتجاه الواحد من خلال عربات عصرية تمر بين أبراج مدينة دبي.

وتبلغ سرعة عربات النقل المعلقة 150 كيلومترا في الساعة وتتسع العربة الواحدة لعدد من الركاب من شخص واحد حتى 9 أشخاص.

ويوفر نظام النقل المستقبلي (وحدات النقل المعلقة) الكثير من الطاقة إذ يستخدم طاقة أقل بـ 5 مرات عن الطاقة التي تشغل السيارات الكهربائية، كما أنه من المشاريع النظيفة بيئيا.

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