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امانة بغداد:اكثر من 12 الف تجاوز تمت ازالته خلال شهر نيسان


امانة بغداد:اكثر من 12 الف تجاوز تمت ازالته خلال شهر نيسان
2019/05/13 | 20:43
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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اعلنت امانة بغداد عن ازالة 12576 تجارزاً من عموم العاصمة بغداد خلال شهر نيسان الماضي فقط.

وذكرت الامانة في بيان وتلقته وكالة صدى، عن” استمرارها بازالة التجاوزات، معربة عن رفضها الاعتداءات المستمرة التي يتعرض لها موظفوا الامانة من قبل المتجاوزين وان ذلك لن يثنيها عن اداء واجبها في رفع التجاوزات”.

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