الدهلكي يدعم الحلبوسي ويؤكد: هناك من يسعى لتحقيق مكاسب ضيقة

2019/05/13 | 20:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اكد النائب عن تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي، اليوم الاثنين، وقوفه الى جانب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، مبيناً ان هناك عناوين انتخابية تسعى

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