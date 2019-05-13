الساعدي يعلق على الوضع في نينوى ويحذر من عودة داعش بمسمى جديد

2019/05/13 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛حذر رئيس كتلة الاصلاح والاعمار النيابية صباح الساعدي، اليوم الاثنين، من تدهور الأوضاع في محافظة نينوى، محذراً في الوقت نفسه من عودة داعش بمسمى جديد.

وحذر الساعدي في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، “من تدهور الاوضاع بسبب المساومات السياسية التي جرت وتجري في سبيل عقد صفقات مشبوهة لاختيار محافظ جديد والهيمنة على القرار الإداري والمحلي وتمكين بعض الأطراف الخارجة عن المحافظة المنكوبة بعيدا عن الإرادة الحقيقية لاهلها بالتغيير الجذري”.

واضاف الساعدي ان “ما يجري في نينوى لن يكون تاثيره منحصرا فيها بل سيتعداها الى غيرها من محافظات العراق فان نينوى ( خاصرة العراق ) ويجب الحفاظ عليها من عودة تنظيم داعش الإرهابي بمسمى جديد لها مستغلا هذه الصفقات المشبوهة التي حُيكت وتُحاك في الظلام”.

وبين انه “كان من المفروض حل مجلس محافظة من قبل مجلس النواب وتوسعة خلية الازمة لتمثل كل طيف نينوى والموصل كحل مؤقت لحين اجراء انتخابات مجالس المحافظات القادمة لقطع الطريق على هذه الشبهات والصفقات الفاسدة ولكن مقاطعة بعض الأطراف ادى الى تأجيل الموضوع”.

ودعا الساعدي “رئاسة الجمهورية الى ممارسة صلاحيتها الدستورية في حماية العراق وأرضه وخصوصا محافظة نينوى من الوقوع ببراثن الفساد والارهاب من خلال استخدام صلاحياته (الدستورية الإشرافية) بمراسيم الجمهورية الرقابية الدستورية”.

كما دعا الى “موقف موحد للأطراف الوطنية لتجنيب العراق منزلقا خطيرا باديته نينوى الحدباء ولن ينتهي عندها”.

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